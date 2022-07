VIDEO | Shock in Slovenia, ultras Lubiana irrompono in conferenza: "Te ne devi andare!"

Ultime notizie. Il calcio sloveno scosso da un episodio shock, avvenuto ieri durante la conferenza stampa di presentazione di Albert Riera, nuovo allenatore dell'Olimpia Lubiana. Il club sloveno - come da consuetudine - aveva organizzato un incontro con la stampa per presentare il nuovo tecnico, ma poco prima che iniziasse la conferenza è accaduto l'impensabile.

Video: Riera cacciato dalla conferenza

Ultras Olimpia Lubiana

Un gruppo di ultras dell'Olimpia Lubiana, molti dei quali a volto coperto, hanno fatto irruzione in sala stampa e si sono scagliati contro Riera e i membri della società al suo fianco: "Qui non sei il benvenuto, te ne devi andare!", gli hanno intimato con fare minaccioso. Alla fine Riera e gli altri sono stati costretti ad abbandonare la conferenza stampa e gli ultras Lubiana l'hanno avuta vinta.

Albert Riera, ex calciatore spagnolo, ha chiuso la carriera proprio nel campionato sloveno, con le maglie di Zavrc e Koper: non è chiaro se sia questo il motivo di tanta ostilità da parte degli ultras della Lubiana, oppure se la contestazione sia da motivare per il più generale malumore della tifoseria nei confronti della società. In allegato il video.