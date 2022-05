Ultimo saluto Ultras a Insigne, che si commuove: "Piango da giorni, questa è casa mia" | VIDEO ESCLUSIVO

Ultime calcio Napoli - Questo pomeriggio c'è stato un commovente momento, con l'incontro fra Lorenzo Insigne e gli ultras del Napoli. Il capitano del Napoli, oltre ad un omaggio degli ultras, ha ricevuto innanzitutto un grosso attestato di stima fra applausi e cori.

Insigne e l'incontro con gli Ultras: il video

Insomma questo pomeriggio c'è stato l'ultimo saluto degli ultras Napoli Curva B 1972 a Lorenzo Insigne alla Loggetta a Fuorigrotta. Ha preso la parola l'attaccante napoletano che ha dichiarato:

"Oltre a ringraziarvi, voglio ribadire che anche se vado via, Napoli resterà sempre casa mia. E ogni volta che avrò tempo tornerò sempre qua, a casa mia. Non vi nascondo che sono tre giorni che piango di continuo, passo fuori lo stadio e mi emoziono. È stata casa mia per 10 anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero andrà tutto bene. Porterò sempre Napoli nel cuore!".

Poi arriva il regalo degli ultras con una targa: "Questo è un gesto d'amore, per quello che sei stato e hai dato. Per la maglia che hai indossato onorandola sempre. Ci dispiace enormemente di questa situazione. Però rispettiamo la tua decisione e tutto quello che hai fatto. Gli Ultras Napoli Curva B 1972 ti regalano questa targa e domenica saranno lì per te".

Clicca su play per guardare il video esclusivo di CalcioNapoli24 (citare la fonte):