Dopo il successo contro il Sassuolo il Napoli avrà una settimana di riposo in occasione delle vacanze natalizie. Gli azzurri riprenderanno gli allenamenti lunedì 30 dicembre per preparare il match contro l'Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Qualche giorno libero per gli azzurri, a partire da Dries Mertens: l'attaccante belga è stato avvicinato da un tifoso ad Amsterdam, in allegato lo scatto pubblicato su Instagram.