E' tutto pronto per le Universiadi 2019 a Napoli. Per l'occasione, lo stadio San Paolo si è rifatto il look e si prepara ad ospitare la cerimonia d'apertura dell'attesissima manifestazione. Antonio Boccia, lettore di CalcioNapoli24 e tifoso del Napoli, ha fotografato il San Paolo da un aeroplano, in volo verso Napoli da Stoccarda. In allegato le immagini che mostrano la struttura di Fuorigrotta in tutto il suo splendore, a pochi giorni dall'inizio delle Universiadi 2019.