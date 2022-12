Napoli-Lille, brutta sconfitta: la delusione degli azzurri all'uscita dal campo | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - La delusione visibile sui volti degli azzurri, nonostante si trattasse di un'amichevole, dopo il fischio finale di Napoli-Lille. Pesante il passivo, sebbene si tratti soltanto di un test pre-season, col risultato di 1-4 allo stadio Maradona. Per l'ultima delle quattro amichevoli invernali, durante la sosta per il Mondiale. E seconda sconfitta nelle ultime due amichevoli per gli azzurri in casa, nell'impianto di Fuorigrotta.

Queste le immagini degli azzurri, all'uscita dal terreno di gioco dello stadio di Fuorigrotta, clicca su play per guardare il video: