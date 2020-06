Napoli-Inter, festa Alvino in diretta: "A' faccia 'e chi ci vo' male! Lo sapevo dall'inizio" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Ha festeggiato così, in studio a Tv Luna, Carlo Alvino dopo l'1-1 contro l'Inter che ha reso possibile l'accesso in finale.

Carlo Alvino esulta in diretta tv cacciando un pronostico scritto su una pochette da taschino della giacca:

"E' finita! Adesso ve lo posso far vedere, ci abbiamo creduto dall'inizio! Napoli in finale, ce l'avevo qui nel taschino ma ci avevo sempre creduto (caccia dal taschino un fazzoletto con il pronostico, ndr). A' faccia 'e chi ci vo' male! Non l'ho tirato fuori per scaramanzia".