Ultime notizie Napoli. È tornato in campo dal primo minuto dopo un primo assaggio contro la Spal, il difensore del Napoli Kostas Manolas. Contro la Roma, sua ex squadra, il difensore greco non trattiene la gioia per la vittoria e lo fa con un post su Instagram:

"Bravi ragazzi, vittoria importantissima! Complimenti a tutti!".