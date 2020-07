"Ma che vuo'?", "Scusami, bello il tiro a giro Lore'...": siparietto tra Insigne e Peppe Iodice alla festa dell'agente di Lorenzo [VIDEO]

Ultime notizie Napoli - Non solo segna e trascina il Napoli sul terreno di gioco, ma si mette in mostra anche fuori dal campo con le prelibatezze culinarie della città. Lorenzo Insigne sta vivendo uno dei periodi migliori della sua carriera, caratterizzati anche dal cambio di agente tra Mino Raiola e Vincenzo Pisacane.

In occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, il comico PeppeIodice ha pubblicato un video su Instagram in cui scherza con Insigne: