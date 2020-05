Lettera e sciarpa del Napoli recapitata a casa Mertens: "Per Ciro" [FOTO]

Notizie Calcio Napoli - Dries Mertens è idolo dei tifosi del Napoli, ma gli stessi tifosi azzurri sono in ansia e impauriti di poter vedere andare via il proprio beniamino. Il belga è in contatto con l'Inter, ma non ha ancora firmato. Il calciatore è legatissimo alla città partenopea e sta attendendo un ultimo rilancio di De Laurentiis prima di decidere il proprio futuro. I tifosi lo amano tanto da averlo adottato come napoletano in tutto e per tutto dandogli anche il nome "Ciro".

Ieri all'esterno del cancello della sua abitazione in via Posillipo un tifoso partenopeo ha deciso di appendere una sciarpa del Napoli e una lettera "Per Ciro Dries Mertens". Non si conosce il contenuto della lettera, ma si può immaginare. Clicca sul file in allegato per vedere la foto.