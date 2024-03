Calzona faccia a faccia con Orsato, l'urlo di Kvaratskhelia ed il gol indimenticabile di Sanabria: le emozioni di Napoli-Torino 1-1 | FOTOGALLERY CN24

Il Napoli impatta 1-1 in casa contro il Torino e rallenta la sua corsa alla Champions League. In gol Kvaratskhelia e Sanabria, in allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

TABELLINO

RETI: 61′ Kvaratskhelia, 64′ Sanabria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona. A disp. Contini, Gollini, Natan, Traoré, Rrahmani, Olivera, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Juric. A disp. Gemello, Popa, Sanabria, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Vojvoda, Savva

ARBITRO: Orsato (VAR: Valeri)

AMMONITI: Zapata, Osimhen, Juan Jesus, Buongiorno