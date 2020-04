Insigne: "Tanti auguri e buona Pasqua alla città d'Ariano Irpino e all'ospedale di Frangipane" [VIDEO]

Notizie calcio Napoli - "Volevo fare tantissimi auguri di buona Pasqua alla città di Ariano Irpino in provincia di Avellino e all'ospedale di Frangipane. Ciao". Lorenzo Insigne, attraverso i social, pubblica un video messaggio con dedica speciale. Guarda in basso per vedere il video pubblicato da Napolimagazine su Twitter.

VIDEO - Insigne: “Auguri di Buona Pasqua alla città di Ariano Irpino e all’ospedale di Frangipane, un abbraccio e #ForzaNapoliSempre” pic.twitter.com/QUIbxMWBlA — Napoli Magazine (@napolimagazine) April 8, 2020