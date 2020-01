Il Napoli torna ad allenarsi, in campo a Castel Volturno c'è anche Politano [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il "monday night" della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). In campo c'è anche l'ultimo acquisto azzurro, Matteo Politano.

Questo l'annuncio del Napoli: