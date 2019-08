Il Napoli ha appena lasciato l'albergo di Marsiglia per raggiungere lo stadio Velodrome dove tra qualche ora affronterà l'Olympique dei padroni di casa in amichevole. Nel video pubblicato dalla SSC Napoli si vedono Milik, Mario Rui, Younes e Callejon che, sotto un piacevole sole, si avviano verso il bus azzurro. Clicca sul file in allegato per vedere il video.