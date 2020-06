Hamsik: “Sinceri complimenti bomber, leggenda Dries Mertens”

Ultime notizie Napoli - Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, è stato superato ieri sera da Dries Mertens al primo posto della classifica dei migliori marcatori di tutta la storia della SSC Napoli. Tramite una storia sul proprio profilo ufficiale di Instagram, Hamsik si è voluto complimentare con l’ex compagno di squadra:

Juraj Venglos, procuratore dell'ex capitano del Napoli Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il record di Mertens? Dries e Marek sono molto amici. So per certo che Marek è molto felice del percorso e del record che Mertens ha infranto. Ad ogni modo, Hamsik è secondo in questa speciale classifica ed è ovviamente felice.

Hamsik guarderà mercoledì la finale tra Napoli e Juventus. Tiferà per gli azzurri, non c'è dubbio, tra l'altro è una gara che ha giocato anche lui proprio a Roma, proprio contro la Juventus, alzando al cielo la Coppa Italia.

Marek ha voglia di giocare ancora per qualche anno, probabilmente due o tre, è mia opinione che possa tornare in Slovacchia quando deciderà di smettere. Così come potrà tornare a Napoli perchè anche Napoli è casa sua.

Se De Laurentiis dovesse chiamarlo per offrirgli un ruolo nel club? Certo che ne sarebbe felice! Non so con quale ruolo o con quale veste, bisognerebbe parlarne e discuterne con la società ma non vedo impedimenti e si troverebbero soluzioni. Ma, ripeto, bisogna ancora aspettare due o tre anni perchè Marek vuole ancora giocare.

Il campionato cinese? La speranza è ripartire a metà luglio. E' una possibilità, vediamo.

Benitez? Sì, con lui in panchina"