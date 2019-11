Questa sera il Napoli affronterà il Liverpool alle ore 21 ad Anfield per la penultima sfida del girone di Champions League. A sostegno della squadra azzurra ci saranno anche i tifosi del Borussia Dortmund, con i quali i napoletani hanno il gemellaggio. I tifosi tedeschi supporteranno i partenopei contro la squadra del proprio ex allenatore Jurger Klopp. In seguito l’immagine dei supporters del Napoli e del Borussia, in allegato l'immagine di Gonfia La Rete: