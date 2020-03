Everton, Ancelotti dal cuore d'oro: telefonata ad un tifoso malato di Coronavirus [VIDEO]

Notizie - In un periodo difficile per il mondo intero a causa dell’emergenza Coronavirus, non mancano le iniziative di sostegno nei confronti di chi ha più bisogno di aiuto. L’ultimo bellissimo gesto arriva da Carlo Ancelotti: il tecnico dell’Everton ha deciso di aderire alla campagna ‘Blue Family’ per dare supporto alle persone malate. Come? Carletto ha telefonato a casa di un tifoso, il 52enne Mark, affetto da una grave patologia neurologica e quindi attualmente in isolamento domiciliare. Come mostrato nel video pubblicato sui propri canali social, Ancelotti ha scambiato una bella chiacchierata con lui, un bel modo per stare vicino alle persone in difficoltà. Guarda in basso per vedere le immagini.