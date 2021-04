Dalle...dita di Insigne alla cattiveria agonistica di Osimhen: le emozioni di Torino-Napoli 0-2 [FOTOGALLERY CN24]

Ultime notizie Napoli - Il Napoli batte per 2-0 il Torino grazie alle reti nel primo quarto d’ora di Tiemoue Bakayoko e Victor Osimhen, in allegato l’ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Torino-Napoli 0-2: il tabellino

Marcatori: pt. 11′ Bakayoko (N), 13′ Osimhen (N);

Ammoniti: pt. 45′ Verdi (T); st. 13′ Mandragora (T), 23′ Osimhen (N)

Espulsi: st. 41′ Mandragora

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (st. 12′ Buongiorno), Bremer; Singo (st. 26′ Zaza), Rincon, Mandragora, Verdi (st. 12′ Linetty), Ansaldi (st. 40′ Baselli); Sanabria, Belotti (st. 26′ Bonazzoli). A disposizione: Milinkovic-Savic, Lyanco, Lukic, Gojak, Rodriguez, Vojvoda, Murru. Allenatore: Nicola

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko (st. 40′ Elmas), Demme; Politano (st. 13′ Losano), Zielinski (st. 13′ Mertens), Insigne (st. 40′ Fabian Ruiz); Osimhen (st. 35′ Petagna). A disposizione: Contini, Idasiak, Maksimovic, Costanzo, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Valeri di Roma (ass. Del Giovane – Imperiale; IV uomo: Fourneau; VAR: Aureliano, AVAR: Cecconi)