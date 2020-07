Dalle proteste contro Giua al faccia a faccia con Koulibaly: le emozioni di Parma-Napoli 2-1 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli esce sconfitto dal Tardini di Parma per 2-1 a causa di due rigori molto dubbi che scateneranno polemiche. In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Allan (65' Elmas), Demme (85' Lobotka), Fabian Ruiz (77' Zielinski), Politano (65' Callejon), Insigne, Lozano (85' Younes). A disp.Karnezis, Manolas, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Hysaj, Mertens. All.Gennaro Gattuso

Parma: Sepe, Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella, Grassi (62' Barillà), Brugman, Kurtic (75' Iacoponi), Siligardi (58' Kulusevski), Caprari (75' Gervinho), Karamoh (62' Inglese). All. Roberto D'Aversa

Arbitro: Giua di Olbia

Marcatori: 45'+3' Caprari, 54' L. Insigne, 87' Kulusevski

Note: ammoniti Lozano, Iacoponi, Mario Rui, Brugman