Dalle mascherine in panchina alla gioia di Amin: le emozioni di Napoli-Spal 3-1 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli batte 3-1 la Spal in uno stadio San Paolo a porte chiuse, ma certo non vuoto di emozioni. In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli: Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly (80' Manolas), Mario Rui (80' Ghoulam), Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas, Callejon (77' Younes), Insigne (64' Lozano), Mertens (64' Milik). A disp.Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Ghoulam, Zielinski, Demme, Politano. All.Gennaro Gattuso



Spal: Letica, Cionek, Vicari, Felipe, Reca (46' Valoti), Strefezza (76' D'Alessandro), Murgia (75' Dabo), Missiroli, Fares, Cerri, Petagna (80' Floccari). All. Luigi Di Biagio



Arbitro: Pairetto di Torino

Marcatori: 4' D. Mertens, 29' Petagna, 36' J. Callejon, 78' A. Younes

Note: ammoniti Valoti, Fares