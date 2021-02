Dalle mani in testa di Mario Rui all'esultanza della Dea: le emozioni di Atalanta-Napoli 4-2 [FOTOGALLERY CN24]

Ultime notizie Napoli - Il Napoli crolla a Bergamo contro l’Atalanta per 4-2 e perde l’ottava partita su ventidue in Serie A. In allegato l’ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

ATALANTA(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle (90' Sutalo), De Roon, Freuler (77' Pasalic), Gosens; Pessina (83' Palomino); Muriel (83' Miranchuk), D. Zapata (90' Malinovskyi). A disposizione: Rossi, Sportiello, Palomino, Lammers; Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ilicic. All. Gasperini.

NAPOLI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (77' Koulibaly), Mario Rui (77' Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski (84' Lobotka); Politano, Osimhen, Elmas (62' Insigne). A disposizione: Contini, Idasiak, Zedadka, Costanzo, D'Agostino, Cioffi, Labriola. All.: Gattuso.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

MARCATORI: 51' Zapata (A), 58' Zielinski (N), 64' Gosens (A), 71' Muriel (A), 75' aut. Gosens (N), 78' Romero (A)

NOTE: Espulso Gasperini (A) al 26' pt per proteste. Ammoniti: Djimsiti, Gosens (A); Di Lorenzo (N). Recupero: 1' e 4'.