Dalle interviste...chilometriche alla panchina del Napoli in tribuna: le emozioni di Napoli-Inter [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli raggiunge il primo obiettivo stagionale: la finale di Coppa Italia. Lo ha fatto soffrendo contro un Inter pericolosa, che ha trovato in Ospina un muro su cui sbattere: si contano almeno tre interventi strepitosi che hanno salvato il risultato. Il pareggio di Mertens ha cambiato l'inerzia del match nella stessa misura in cui lo aveva fatto il gol di Eriksen. Tanta stanchezza nel secondo tempo ma gli azzurri hhanno saputo stringere i denti: Maksimovic e Koulibaly sono stati insuperabilie a tratti. La Juventus ci attende a Roma per la finale di Coppa Italia, mercoledì 17 giugno.

In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.