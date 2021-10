Dalla ragnatela di Osimhen all'ammucchiata sotto la curva: le emozioni di Napoli-Torino 1-0 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli batte il Torino per 1-0 grazie ad un gol nel finale di Victor Osimhen, in allegato l’ampia fotogallery del match realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (71' Mertens), Politano (60' Lozano, 89' Juan Jesus), Osimhen, Insigne (71' Elmas). All. Spalletti.

Torino: Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez (67' Buongiorno) Singo, Lukic, Mandragora (8' Kone, 89' Warming), Ola Aina; Linetty (67' Pobega), Brekalo, Sanabria (67' Belotti). All. Juric.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 81' V. Osimhen

Note: ammoniti Linetty, Pobega, Koulibaly, Anguissa