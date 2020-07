Dal palleggio di Gattuso alla delusione degli azzurri: le emozioni di Atalanta-Napoli 2-0 [FOTOGALLERY CN24]

E' stato il confronto numero 97 tra Atalanta e Napoli in Serie A. La 49esima sfida a Bergamo in campionato. Dopo stasera questo il bilancio degli incontri esterni: 21 vittorie Atalanta, 18 pareggi, 10 successi del Napoli. In allegato l'ampia fotogallery di CalcioNapoli24.

Napoli : Ospina (30' Meret), Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme (73' Lobotka), Zielinski, Politano (73' Callejon), Insigne (58' Lozano), Mertens (58' Milik). All. Gennaro Gattuso

: Ospina (30' Meret), Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme (73' Lobotka), Zielinski, Politano (73' Callejon), Insigne (58' Lozano), Mertens (58' Milik). All. Gennaro Atalanta : Gollini, Toloi (88' Sutalo), Caldara (73' Palomino), Djimsiti (81' Hateboer), Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic (88' Tameze), Gomez (88' Muriel), Duvan Zapata. All. Gian Piero Gasperini

: Gollini, Toloi (88' Sutalo), Caldara (73' Palomino), Djimsiti (81' Hateboer), Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic (88' Tameze), Gomez (88' Muriel), Duvan Zapata. All. Gian Piero Arbitro : Doveri di Roma

: Doveri di Roma Marcatori : 47' Pasalic, 57' Gosens

: 47' Pasalic, 57' Gosens Note: ammoniti Mario Rui e Toloi