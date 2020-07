Dal bordocampo di Diletta Leotta al bacio di Allan: le emozioni di Napoli-Sassuolo 2-0 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo al termine di una partita segnata da ben quattro gol annullati agli ospiti per fuorigioco, tutti tramite l'ausilio del VAR. In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas (60' Maksimovic), Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz (79' Allan), Lobotka, Zielinski (79' Elmas), Callejon (67' Politano), Insigne, Milik (67' Mertens). A disp.Meret, Karnezis, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Younes, Demme, Lozano. All.Gennaro Gattuso



Sassuolo: Consigli, Muldur (46' Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio (88' Manzari), Magnanelli, Locatelli (83' Kyriatopoulos), Berardi, Djuricic (83' Haraslin), Traorè (72' Raspadori), Caputo. All. Roberto De Zerbi



Arbitro: Aureliano di Bologna

Marcatori: 8' E. Hysaj, 90'+3' M. Allan

Note: ammoniti Djuricic, Mertens, Marlon.