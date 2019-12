"Crisi senza fine", è il grafico di Sky Sport 24 che mostra il momento negativo della squadra di Carlo Ancelotti in Serie A. In campionato, infatti, la SSC Napoli non vince dal 19 ottobre. In Champions, tra l'altro, viene da due pareggi contro Salisburgo e Liverpool.

SPAL 1-1

Atalanta 2-2

Roma 2-1

Salibsurgo 1-1

Genoa 0-0

Milan 1-1

Liverpool 1-1

Bologna 1-2