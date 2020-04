Coronavirus, il dott. Ascierto: "C'è sensazione che tutto sia finito, attenzione! Non vanifichiamo, il virus circola ancora" [VIDEO]

Il Prof. Paolo Ascierto, oncologo dell'ospedale Pascale di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video - pubblicato su Twitter dal giornalista di Tv Luna Carlo Alvino - a proposito dell'emergenza coronavirus:

"Il motivo per cui sto facendo questo video è perchè negli ultimi giorni c'è questa sensazione di "rompete le righe" che non fa bene perchè il virus circola ancora, il numero delle infezioni è ancora alto. Se è vero che in Campania siamo stati bravi, abbiamo fatto in modo che non ci fosse un incremento delle infezioni, abbiamo contenuto questa, non dobbiamo abbassare la guardia.

Molte persone sono uscite, ho visto molti senza mascherina che non rispettavano il distanziamento sociale. Attenzione, quello che dovremo fare da questo momento in poi è proprio questo, cercare di mantenere l'allerta, mascherina, distanziamento sociale, lavarsi le mani e se non necessario, stare a casa, ragazzi.

Abbiamo fatto tanti sacrifici, non vanifichiamo tutto con degli atteggiamenti a volte, non voglio dire irresponsabili, ma per questa sensazione che c'è che tutto è finito, possiamo fare in modo che questo sacrificio fatto sia vano"