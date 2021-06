'A Mano 'e Dios: la nuova canzone per Maradona dei Foja con Alejandro Romero mette i brividi! [VIDEO]

Canzone Foja per Maradona - Ecco il nuovo brano dei Foja con Alejandro Romero che richiama La mano de Dios, celebre brano di Rodrigo.

E proprio i Foja ci parlano dell'iniziativa che c'è alle spalle di questa bellissima canzone per Maradona:

"'A mano 'e D10S è un'iniziativa sociale, acquistando sullo store www.amanoed10s.bigcartel.com contribuirete all'acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali destinati agli ospiti dell'Istituto penale minorile di Nisida. Napoli è anche Nisida. Abbiamo deciso di destinare tutti gli utili del progetto ‘A mano ‘e D10S all’acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali per i ragazzi che lo ospitano, nella speranza di offrire un’opportunità in più in un percorso di recupero, nella speranza di alleviare un tragitto impegnativo, che per quanto necessario, molto spesso è conseguenza di una responsabilità più ampia, soprattutto se si tratta di ragazzi.

Mettitece 'o core!".