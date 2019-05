Brasile, Armero licenziato per esser stato beccato in discoteca senza permesso. E nel frattempo circolano le immagini con una ballerina [VIDEO]

Pablo Armero costretto a lasciare il Centro Sportivo Alagoano: il club brasiliano ha annunciato di aver licenzato il laterale colombiano dopo averlo beccato in discoteca senza permesso assieme ai compagni di squadra Manga Escobar e Maidana ("solo" multati). La comunicazione è arrivata nelle stesse ore in cui sui social è circolato un video dell'ex Napoli, Milan e Udinese in spiaggia con una ballerina ma i festeggiamenti sono precedenti una settimana il licenziamento. Clicca sul file in allegato per vedere il video.