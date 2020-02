Benevento, Letizia: "Maggio? Persona e calciatore da 10. Del Napoli non parla tanto, pensiamo a noi" [VIDEO CN24]

Gaetano Letizia, difensore del Benevento, è intervenuto agli Italian Best Awards. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"È sempre bello stare in alto e guardare tutti in basso. Siamo sempre concentrati su quest'annata: l'anno scorso è stato molto brutto perdere la semifinale playoff. Quest'anno speriamo di andare in Serie A. Se ne parla tanto in settimana. Il merito è del mister che ci dà la carica giusta. Ci aspettano tutti, anche nell'ultima alla fine abbiamo allungato di un punto. È molto dura, dobbiamo stare sempre sul pezzo. Salernitana? Sono in un buono stato di forma, ci hanno aspettato bene sotto la linea di metà campo per aggredirci. Per fortuna abbiamo preso un buon punto. Cosenza? Squadra molto tosta, lì sarà una guerra. Ma contro il Benevento lo è sempre. Ci sono molti squalificati o infortunati, ma la rosa è ampia e chi andrà in campo farà bene. Maggio ci parla del Napoli? Quanto è importante averlo nello spogliatoio? È difficile da spiegare, è una persona da 10 e un calciatore da 10. Auguro a tutti di avere uno così in squadra. Del Napoli non parla tanto, pensiamo tutti a noi"