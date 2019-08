Audio fake di Alciato su Sarri e la Juventus: "Dopo la gara col Napoli verrà esonerato e tornerà Allegri"

E' da diverse ore che sul web circola un presunto audio di Alessandro Alciato, giornalista Sky, che avrebbe rivelato delle vere e proprie bombe riguardanti la Juventus ed il suo allenatore Maurizio Sarri. Secondo questo finto audio, il collega riferisce che c'è un terremoto in casa Juve e che dopo la gara col Napoli potrebbe arrivare addirittura l'esonero del tecnico toscano. In panchina siederà Giovanni Martusciello, vice di Sarri. Ci sarebbero stati dei malcontenti da parte di alcuni calciatori bianconeri (Ronaldo su tutti) riguardo la gestione dell'allenatore, il quale, al termine di Juventus-Tottenham (amichevole estiva), entrò negli spogliatoi e chiese al gruppo come avesse fatto ad arrivare secondo col Napoli dietro una squadra simile. Dopo la gara col Napoli ci si potrebbe aspettare anche il ritorno di Allegri. Insomma, è un fake, giusto per far chiarezza.