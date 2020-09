Allan dice addio: "Cosa dire ai napoletani? Solo una cosa: grazie di tutto". Stamattina la partenza per l'Inghilterra [VIDEO CN24]

Calciomercato Napoli - Ultima cena napoletana del centrocampista brasiliano Allan con gli amici più stretti, tra cui il suo coiffeur di fiducia Costantino Intemerato, in un noto locale dell’area puteolana. Sorrisi, abbracci e tanta commozione: Allan ha salutato tutti tra le lacrime, e stamattina è prevista la sua partenza per Liverpool.

Mercato Napoli, cena d'addio per Allan

L’Everton di Ancelotti lo aspetta per le visite mediche prima della firma sul contratto e dell'annuncio ufficiale del trasferimento dal Napoli, ma nel frattempo l'ormai ex azzurro ha voluto ringraziare - in un video gentilmente concesso a CalcioNapoli24 - il popolo partenopeo che gli ha dato tanto in questi anni:

‘Cosa dire ai napoletani? Solo una cosa: grazie di tutto’.