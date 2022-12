Argentina: grave lutto nella città natale di Scaloni, non si festeggerà in caso di vittoria del Mondiale

Mondiali 2022 - Grave lutto in Argentina nel paese natale del ct Scaloni. L'Argentina può tornare sul tetto del mondo dopo 36 anni e in tutto il Paese cresce l'attesa per la finalissima di domenica. In caso di vittoria della squadra di Scaloni contro la Francia sarà difficile contenere la gioia, ma in una città non si festeggerà. A Pujato, luogo dove è nato il CT, sono infatti giorni di lutto per la morte di un 27enne in un tragico incidente stradale. Di fronte a questa tremenda notizia, il sindaco Daniele Quacquarini ha annunciato: "Non abbiamo intenzione di festeggiare se saremo campioni del mondo. Ci sarà tempo per farlo". La notizia è arrivata anche nel ritiro dell'Albiceleste ed è stata commentata proprio da Scaloni nella conferenza post-Olanda: "Oggi è un giorno molto triste. C'è stato un incidente d'auto ed è morto un ragazzo. Preghiamo per lui".