"Prendete tutto quello che serve: non fatevi problemi", Baglieri racconta Maradona con i giovani del Napoli: "Si presentò con un furgone della Puma solo per noi! Gli davamo del lei: una sua frase ci aiutò a crescere" [ESCLUSIVA]

Ultimissime notizie Napoli - Cristian Baglieri era uno dei ragazzi della Primavera quando Maradona era il re indiscusso della prima squadra. All'epoca, in quel di Soccavo, i giovani dormivano nella palazzina adiacente il campo e poi si allenavano vedendoli poco distanti da loro. L'ex attaccante ricorda il suo Diego: "Quando mi chiamavano il giovedì per fare le partitelle con la prima squadra e c'era lui, rimanevo incantato. Mi è capitato di giocarci insieme, ti dava il pallone dove volevi e senza margine di errore. Non l'ho mai visto arrabbiarsi se qualcuno sbagliava un passaggio. Ricordo il primo incontro che ebbi con lui. Entrai in campo, avevo un timore assurdo. Avrei voluto vedere un ragazzino che si trova davanti a Maradona in campo. Gli diedi addirittura del lei..."

Diego con voi giovani come si comportava?

"Ci trattava come se ci conoscesse da tempo. Si rapportava con noi come uno normale, non ha mai fatto pesare il fatto di essere Maradona. Un consiglio che mi diede lo porto ancora con me. Ci disse a me ed altri compagni delle giovanili: "Ragazzi, arrivare in alto è facile. Il difficile è restarci""

Maradona era un uomo generoso

"Un giorno bussò a tutti noi che dormivano nella palazzina di Soccavo dicendoci: "Scendete giù, ho qualcosa per voi". In tutta onestà pensavamo ad uno scherzo, Diego è sempre stato un giocherellone. Scendemmo giù e davanti a noi comparve un camion della Puma con tutto il materiale tecnico possibile. Maradona aprì le porte del mezzo e ci disse: "Questo è vostro, prendete tutto quello che serve a voi e famiglia. Non fatevi problemi""

Tra i ricordi c'è anche la sua lista

"Diego incaricava Carmando di fare una lista per i regali ai compagni di squadra ed a tutti coloro che gravitavano nell'orbita Napoli o lavoravano al centro sportivo"

Vivendo al centro sportivo avrai sicuramente notato alcune simpatiche curiosità in ritiro del Pibe

"Il sabato sera, venne un periodo che lo faceva per scaramanzia, non scendeva a cena. Ricordo lo chef che gli preparava la pizza con le cipolle, uno dei suoi piatti preferiti, e poi la faceva portare in camera"

