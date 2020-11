Pisani su Maradona: "Quella volta che andammo dal Papa: promise di riconoscere il figlio. Dalla scorsa estate era sereno, non sarebbe stato più perseguitato..."

Napoli - «Il ricordo più bello che mi rimane di lui? L’incontro con papa Francesco, al quale Diego, argentino come lui, promise che avrebbe riconosciuto il figlio avuto da Cristiana Sinagra. Cosa che poi avvenne di lì a pochi mesi». A raccontare l’aneddoto è l’avvocato Angelo Pisani, che ha conosciuto Maradona nel 2010 tramite Peppe Bruscolotti e lo ha poi assistito nella vicenda Equitalia, riuscendo ad ottenere dalla commissione tributaria la sospensione dell’esecuzione del pignoramento. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

Pisani

«Dopo di allora Diego potè finalmente venire in Italia senza che gli strappassero l’orologio dal polso». La decisione finale da parte della Cassazione arriverà il 21 marzo prossimo: «La scorsa estate — ricorda Pisani — gli telefonai per comunicargli la data. Lui, dopo anni di preoccupazione, finalmente era sereno: aveva capito che non lo avrebbero più perseguitato per un tributo che aveva già pagato il Calcio Napoli». Oltre che all’incontro con papa Francesco, Angelo Pisani ha accompagnato Maradona — di cui era divenuto un grande amico — da altri grandi della Terra, tra cui Fidel Castro e Nicolàs Maduro.