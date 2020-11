Omaggio a Maradona, tifosi di tutte le squadre argentine invadono Casa Rosada! [VIDEO]

Addio a Maradona: in questo momento decine di tifosi di tutte le squadre si sono riuniti nell'atrio di Casa Rosada per salutare Diego Armando Maradona. Media sudamericani riportano la presenza di tifosi di Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Gimnasia LP, Estudiantes LP e di tanti altri club: tifoserie tradizionalmente nemiche, che per questa occasione speciale si sono radunate tutte insieme per rendere omaggio all'eterno campione argentino.

In allegato il video.