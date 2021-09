Napoli-Spartak nel ricordo di Maradona: quando la Piazza Rossa si illuminò solo per lui

Europa League Napoli. La sfida di questa sera contro lo Spartak Mosca è l'occasione per ricordare un episodio della storia della SSC Napoli, avvenuto proprio in Russia, che ha per protagonista Diego Armando Maradona. Lo racconta oggi Il Mattino in edicola, attraverso le parole di Carlo Gambalonga, riferendosi al lontano 6 novembre 1990, quando a Maradona fu concesso di fare un giro per la Piazza Rossa di Mosca, all'epoca totalmente inaccessibile.

Maradona nella Piazza Rossa

"Improvvisamente le luci della Piazza Rossa si accesero per lui, Diego Armando Maradona, sbarcato da poche ore a Mosca per la partita di Coppa dei Campioni contro lo Spartak. Gli viene consentito, sempre sotto il controllo degli uomini dei servizi, di fare un giro della Piazza, che per alcuni attimi viene illuminata in onore dell’ospite".

Racconta che in quell'occasione Maradona non aveva raggiunto Mosca con il resto della squadra, perché era "strafatto di droga", ma poi finì per presentarsi in albergo: "indossando una tuta coperta da una lunga pelliccia con al braccio la moglie Claudia. È euforico ma non per la vigilia della partita. E appena giunto nell’Hotel Savoy chiede di visitare la Piazza Rossa. L’interprete dice a Diego che è impossibile, invece niente lo era all’epoca per lui, che arriva nella Piazza, stringe la mano ai militari e firma qualche autografo. Così, magicamente, alla vista di Maradona la cintura di sicurezza si indebolisce".