Mauro su Maradona: "Chi fa il moralista su di lui è un cretino! C'è una scena prima di un Lecce-Napoli che dimostra il suo amore verso la maglia azzurra ed il calcio"

Ultimissime notizie Napoli - Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport: "Il Maradona che incontrai era già un uomo in difficoltà, ma ne è valsa la pena: assieme a lui ho passato momenti straordinari sia in campo sia fuori, da compagni e da veri amici. Come Diego non c’è nessuno. Zico, Platini... Erano straordinari e facevano grandi cose, ma Diego aveva una generosità strabordante, una umiltà incredibile. Mai una parola fuori posto. Era l’uomo squadra per eccellenza. E capisci che se il più forte di tutti è anche il più umile, beh, allora come fai a sgarrare tu che sei un pirla e che devi ringraziare Dio per avere la fortuna di ritrovarti lì?".

Chi lo giudica per come ha vissuto e non per le emozioni...

"E’ un cretino, un cretino. Chi fa il moralista con Diego è un cretino. Nel comportamento di Diego non c’è mai stato l’ interesse. Purtroppo c’è stata una valutazione non seria delle sue condizioni, della dipendenza dalla cocaina. Questo è stato il rammarico più grande. Per uscire da certe situazoni servono professionisti, esperti. E comunque lui non ha mai chiesto di essere santificato. Ricordo una cosa straordinaria che diceva: «Io non ho chiesto all’Unicef di fare l’ambasciatore per i bambini, ma quando l’Unicef te lo propone, come fai a dire di no?». E qui c’è la pressione, in un certo senso, di tutto l’ambiente nei suoi confronti. Lui la viveva come una difficoltà, perché non si sentiva adeguato. Era un uomo sensibile, non un menefreghista".

Un’immagine di Diego.

"Lecce-Napoli: 5 minuti prima di scendere in campo. E’ piegato in due dal male e non riesce a camminare. Si ficca nella schiena una siringa piena di cortisone. Lo fa senza il minimo dubbio che fosse giusto o meno. Ecco: lì ho visto un uono fragile, che però per amore della partita, del calcio, del Napoli era capace di fare qualsiasi cosa".