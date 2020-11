Maradona. l'avvocato accusa: "Diego è stato lasciato solo 12 ore. L'ambulanza è arrivata dopo mezz'ora: è stata un'idiozia criminale"

Ultimissime calcio Napoli - Matias Morla, amico ed avvocato di Maradona, ha rilasciato un lungo post accusatorio su Twitter:

"Oggi è un giorno di profondo dolore e riflessione. Mi dispiace dal profondo del cuore per la morte del mio amico che ho onorato con la mia lealtà e vicinanza fino all'ultimo dei suoi giorni.

Il mio addio gliel'ho dato di persone, e la camera ardente deve essere un momento intimo e familiare.

Rigurado l'accusa della Procura di San Isidro, è inspiegabile che il mio amico non abbia avuto attenzioni e controlli per 12 ore, da parte del personale medico adibito a questo scopo.

L'ambulanza ha tardato più di mezz'ora ad arrivare, ed è stata un'IDIOZIA CRIMINALE.

Quello che è successo non deve passare sotto silenzio, e chiederò che si investighi fino a che si accertino le responsabilità. Come mi diceva Diego: "Sei il mio soldato, agisci senza pietà".

Per definire Diego in questo momento di profonda tristezza e dolore posso dire: "E' stato un buon figlio, il miglior calciatore della storia e una persona onesta.

Riposa in pace, fratello".