Maradona, la madre di Diego Jr: "Negli ultimi sette anni ha chiesto ogni giorno perdono a nostro figlio. Ha voluto autodistruggersi, sempre a combattere con i sensi di colpa"

Ultimissime notizie Napoli - Cristiana Sinagra, madre di Diego Maradona Jr, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Non c’è stato un solo giorno negli ultimi sette anni che non abbia chiesto perdono al nostro Diego. L’amore non muore mai, si trasforma. Oggi più che mai voglio rivivere i ricordi più belli che ho di lui. Con rispetto verso quel ragazzino che mi ha fatto vedere la luna e le stelle. E che mi ha dato Diego, la mia vita. A Napoli non c’era. E non è mai stata tra di noi. Conoscevo la sua famiglia, le sorelle, la madre. Dopo anni mi hanno detto che Diego piangeva spesso per quel figlio che non poteva vedere. Il suo cognome ancora oggi mi dice molto poco, per me era e resta Diego. La dolcezza, la spontaneità, la generosità. Negli anni si è poi fatto tanto male, credo non sia più stato veramente felice. Ha voluto autodistruggersi, sempre a combattere con i sensi di colpa. Ma se qualcuno gli chiedeva aiuto, non si è mai tirato indietro".