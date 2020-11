Maradona Day, si accendono gli stadi argentini! Spettacolare laBombonera al buio: l'unica luce è quella dello storico palco di Diego [FOTO]

Maradona Day - Anche le squadre di calcio argentine. Gli stadi sono stati illuminati per illuminare il cielo in nome di Diego Armando Maradona. Forse la cartolina più emozionante della notte è stata vista in una Bombonera buia, in cui è rimasta accesa una sola luce, illuminando lo storico palco di Diego. Se vuoi piangere, basta che guardi quest'immagine.

Mentre la gente scendeva in strada per salutare l'idolo, la maggior parte dei campi di calcio argentini si unì al movimento. Così si accendeva River nell'omaggio: "Stanotte le luci del Monumentale brillano in omaggio alla leggenda di Diego Armando Maradona".

"Sempre sarai qui", è il post con la Bombonera: