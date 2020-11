Maradona Day, processione continua all'esterno del San Paolo: l'ultimo saluto di Napoli al Dio del calcio [VIDEO]

Maradona Day - E' una processione continua questa mattina, all'esterno dello stadio San Paolo di Napoli. Fra Life is Life e La Mano de Dios, in tanti passano a Fuorigrotta con gli stereo delle auto ad alto volume: segno della croce, un minuti per Diego Armando Maradona e si va via. Perché Napoli resta zona rossa a causa del Coronavirus. Ma Napoli ha scelto l'esterno del San Paolo per omaggiare The King, e anche stamattina tantissimi tifosi sono arrivati all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta che presto avrà il nome di Diego Armando Maradona.

