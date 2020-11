Ultime calcio Napoli - L’ultima volta che Maradona è venuto a Napoli, c’era Maurizio Sarri a Castel Volturno ad accoglierlo.

Sarri-Maradona

Come riporta Il Mattino:

"Ieri l’ex tecnico del Napoli, nella sua Figline, era sconvolto dopo la notizia. Era contento come un bambino, quel pomeriggio, ad avere vicino a sè all’allenamento l’idolo di quando era ragazzo: andava in bici a Reggello per vedere i suoi allenamenti. Ieri Sarri era a pezzi per un giorno triste, molto triste, anche per lui".