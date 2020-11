Fiorella Mannoia bacchetta Laura Pausini: "Non ha scelto lui di morire nel giorno contro la violenza sulle donne" [VIDEO]

Fiorella Mannoia ha voluto dire la sua sulla polemica innescata nelle ultime ore su come i media abbiano tralasciato la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, riversandosi sull'evento che ha colpito il mondo del calcio, la morte di Diego Armando Maradona. La donna ha chiesto di fermare una polemica becera, affermando: "Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio".

Fiorella Mannoia risponde a Laura Pausini

Fiorella Mannoia, dopo la pubblicazione del tweet, ha risposto nei commenti ai fan che la ringraziavano per aver spento una polemica, che qualche ora prima aveva toccato anche Laura Pausini. L'artista emiliana, in un post pubblicato e cancellato si era scagliata contro chi aveva dato maggior peso alla morte di Diego Armando Maradona, piuttosto che alle donne maltrattate. Alcuni fan hanno chiesto a Mannoia, se la sua fosse una risposta alle accuse mosse contro Pausini, ma la cantante ha risposto: "Non sapevo che Laura avesse scritto quel commento, rispondevo solo ai tanti che scrivevano questa cosa".