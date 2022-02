Pagelle Venezia-Napoli: la Z di Osimhen, Petagna 100 con lode! Lobotka maestoso, Insigne e Zielinski si perdono nella laguna

Pagelle Venezia-Napoli. Termina Il match allo stadio Penzo per la 24esima giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Venezia. Le pagelle Venezia-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Venezia-Napoli.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Venezia-Napoli, i voti

Ospina 6,5 - Atterra e va subito in porta, scriteriato al 21’ quando gioca un pallone corto e lento, ma salva la porta su Okereke. Preciso in avvio di ripresa in tuffo su Crnigoj.

Di Lorenzo 6 - Accompagna l’azione sulla fascia con continuità, proponendosi anche in area quando Politano gli lascia lo spazio sulla fascia. Prova la sovrapposizione sullo 0-1, tirandosi via il marcatore di Politano. Nella ripresa qualche errorino evitabile.

Rrahmani 6,5 - Buca l’intervento su Nani al 25’, ma senza ulteriori problematiche. Si fa vedere anche in proiezione offensiva, ne trae un corner. Si prende cura anche di Henry.

Juan Jesus 6 - Spegne una ripartenza di Crnigoj con sicurezza al 18’. Travolto da Okereke alla mezz’ora, poi si tranquillizza.

Mario Rui 6 - Più bloccato sulla fascia nel primo tempo, anche a causa di Johnsen, nell’occasione più chiara del Venezia è fermo in area senza apparenti motivi. Poi migliora anche essendo più attendo.

Lobotka 7 - Serve un buon pallone in verticale per Osimhen in avvio, attento in fase di recupero palla. Gran palla nell’azione che porta Politano al tiro, salva tutto davanti a Ospina. E recupera la palla che porterà allo 0-2 finale. Maestoso.

Fabian 6 - Più avanzato rispetto a Lobotka, quasi sulla linea di Zielinski e appena oltre i centrocampisti. Più legna che fioretto,

Politano 6,5 - Anticipato da Ebuehi al 6’, ma non gliene si fa una colpa. Buona la coordinazione sul destro, non la precisione. Qualche scelta non ottimale, ma basta quella sul cross che porta al vantaggio. Utile anche in fase di pressing. (Dal 79’ Elmas SV)

Zielinski 5,5 - Il primo squillo al 12’ è preda facile di Lezzerini, mentre al 20’ il tocco in area non porta a nulla. Propositivo solo quando il Venezia lascia qualche spazio, poi qualche sbavatura che da lui non ci si aspetta. (Dall’89 Ghoulam SV)

Insigne 5,5 - Si muove sul fronte offensivo alla ricerca di una mattonella che sia buona, il sinistro al 21’ è floscio. Poi travalica il confine tra il grigiore e l’ombra, uscendosene con un destro al 71’ pregevole solo a livello di idea. (Dal 79’ Mertens 6 - Al posto giusto nel momento giusto per l’assist a Petagna)

Osimhen 7 - Si fa chiudere da Caldara subito, è evidente la voglia che ha di spaccare tutto: colpisce un legno. Classicamente nervoso, dopo 108 giorni dall’ultimo gol vola in cielo per metterla lì dove Lezzerini può solo guardare. Esulta con una specie di Z, segna il gol nigeriano numero 150 in Serie A. (Dall’89 Petagna 6 -Chiude la gara al minuto 100, come a metterci la lode)

Spalletti 6,5 - L’avventura in laguna non fu fortunata, stavolta il vaporetto porta con sé scelte precise di formazione e l’idea di giocarla in verticale contro una squadra che concede. Nella prima metà del primo tempo il possesso sfonda il 70%, trova spazi in verticale ma non la chance chiara e pulita. Il Venezia alza il pressing e l’intensità, negando il corridoio in più di una zona: difensivamente viene sorpreso in un paio di occasioni. Qualche errore tecnico di troppo, anche semplice, ma la costanza nel cercare la chance alla fine paga. Il Venezia non si scopre per andare a cercare il pareggio fino agli ultimi dieci minuti, complice anche il pressing sostenuto sin dagli attaccanti, poi Zanetti schiera quattro punte che gli azzurri riescono a tenere. La squadra non fallisce l’obiettivo di tornare a -1 dall’Inter, ad una settimana dallo scontro diretto: sono tre punti molto importanti soprattutto dal punto di vista mentale, si vince anche concretizzando meno di quanto si crea. Lo 0-2 è il punto finale.