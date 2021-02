Marco Azzi di Repubblica è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Demme dovrebbe recuperare contro l’Atalanta, c’è una minima speranza anche per Koulibaly che dovrebbe però risultare negativo dal tampone domani. Tanta emergenza da parte del Napoli”.