Pagelle Napoli-Sampdoria: chiamate il 112 per Mertens! Elmas sempre nel vivo, Lozano solito Chucky. Llorente conferma: non è solo bello

Ultimissime calcio Napoli - Una doppietta di Dries Mertens, che sale a 112 gol con la maglia del Napoli, stende la Sampdoria e regala i tre punti al club azzurro.

Meret 6,5 - Riflesso miracoloso su Ferrari al 9’, salva la porta su Rigoni. Il resto è accademia, un solo rischio nel finale.

Di Lorenzo 6,5 - Grande cross per Mertens, ricorda quegli affondi di Maggio di dieci anni fa (ma con maggiori doti dal punto di vista del tocco di palla).

Maksimovic 6 - Si scalda per martedì sera, quando potrebbe rifare il terzino con il Liverpool: troppo istintivo su Quagliarella, il giallo lo condiziona parzialmente.

Koulibaly 6 - Strepitoso il recupero palla in area di rigore, quando assiste Mertens sulla traversa. Leggerezza quando regala palla a Quagliarella, ma poche pecche: sta migliorando.

Mario Rui 6,5 - Ghoulam non è al top e gli lascia spazio. Lui lo lascia a Rigoni, davanti a Meret, ma è una delle poche macchie. Si inventa un mezzo collo dalla distanza, abbastanza strano, poi spinge con costanza.

Callejon 6 - Lascia spazi a Di Lorenzo sulla fascia, tanto la qualità è notevole anche in mezzo al campo. Nella ripresa si allarga, si avvicina alla porta e incrocia un destro al volo mostruoso che solo una prodezza di Audero manda out.

Elmas 7 - Ancelotti gli dà fiducia, lui va vicino al raddoppio al 16’. Sempre nel vivo del gioco, più dei suoi compagni di reparto. Tremendo al 51’ tra dribbling e conclusione deviata da Audero. In certe occasioni sembra quasi come se volesse strafare, ma tutto sommato convince molto. (Dal 76’ Insigne 6 - Sfiora il gol all’83’ col classico tiro a giro, e di nuovo in altre due occasioni pochi minuti dopo)

Fabián 6,5 - Scalda subito i guantoni ad Audero, la sua posizione più arretrata gli permette di giocare fronte alla porta. Molto preciso nei passaggi, nel finale ritrova spazi dove correre.

Zielinski 6 - Da costruttore di gioco viene spostato sulla sinistra, con licenza di accentrarsi. Convince un po’ meno rispetto ad Elmas, ma non è che demeriti.

Lozano 6 - De Laurentiis si era augurato che fosse il primo a segnare nel nuovo San Paolo, Ancelotti lo schiera da prima punta e Chucky entra nell’azione dell’1-0. Sfiora il palo al 16’, poi è una corsa continua e non lo fermano in tanti. (Dal 65’ Llorente 6 - Un minuto e mezzo e già mette a segno il primo assist. Nando conferma: non è solo bello)

Mertens 7 - I capelli biondi non gli impediscono di segnare il gol numero 111 con la maglia del Napoli, a -4 da Maradona e -10 da Hamsik. La traversa gli nega il raddoppio, ma è solo momentaneo: ringrazia Llorente per il numero 112 quando la palla è dalle sue parti c’è sempre un brivido. Poi (Dall’80’ Younes SV)

Ancelotti 6,5 - Al netto degli spogliatoi freschi di restyling, poker di cambi per iniziare il tour de force con una Samp che inizia in modo coriaceo e poi si squaglia: il gol dell’1-0 arriva in maniera corale e regala ottimismo, la squadra prende spazi ma - come accaduto a Torino - rischia di prendere gol in contropiede dopo un calcio d’angolo a favore. La fase difensiva in due settimane è migliorata, si vede, ma qualche occasione viene regalata perdendo palla in modo banale. Unica pecca? Chiuderla in ritardo, anche se la Sampdoria francamente non crea ulteriori problemi dietro se non un’occasione ad un quarto d’ora dalla fine. Decisamente meglio rispetto a Fiorentina e Juventus, una iniezione di fiducia in vista del Liverpool.

