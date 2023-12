Pagelle Napoli-Braga: zero gol subiti e pochi pericoli difensivi, contava questo

Termina Il match per la 6a giornata di Champions League con il Napoli che ha affrontato il Braga. Le pagelle Napoli Braga su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli Braga.

Pagelle Napoli Braga, i voti

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 6,5 - Non c’è problema sul destro da lontano di Zalazar, gran riflesso con la mano di richiamo sul destro di Horta. Molto centrale anche il destro di Bruma ed il colpo di testa di Abel Ruiz.

Di Lorenzo 6,5 - Velocissimo nel servire Politano per l’1-0, si sovrappone al compagno di squadra e dice ‘no’ a Bruma al 70’ in una delle rare occasioni pericolose del Braga.

Rrahmani 6,5 - Banza gli vince un duello alto al 13’, fisicamente lo impegna e quasi lo azzoppa alla caviglia - al 24’ ha la meglio. Corre pochi rischi, poi.

Juan Jesus 6,5 - Anticipa Banza al 24’ sparandola lontano, ferma Horta e Zalazar in maniera efficace nel giro di un minuto. Un difensore questo deve fare, no? (Dal 72’ Ostigard SV)

Natan 7 - Si oppone subito a Pizzi, caparbio al 17’ quando recupera palla travolgendo l’avversario e andando al cross. Sul tiro di Horta non esce e permette la conclusione. Poi è un treno al 33’, quando corre fino all’area di rigore per servire Osimhen. Quando Bruma si accentra non sempre lo segue, nel secondo tempo stringe di più e a quel punto concede qualche cross. Stavolta convince eccome.

Anguissa 6 - Ha un pizzico di libertà a metà primo tempo, al 28’ non si accorge di Osimhen nell’azione di gruppo. Si divora il 3-0 da posizione centralissima, ritardando troppo il tiro.

Lobotka 6 - Schermato in fase di ricezione, deve muoversi continuamente per farsi trovare. Poi con il gol del vantaggio ha più spazi in cui alzare la testa per far girare palla. (Dal 69’ Gaetano SV - Toh, chi si rivede)

Zielinski 6 - Il suo è il primo tiro in porta del Napoli, dopo 32 minuti. Poi sbaglia poco, senza fronzoli e senza particolari squilli degni del suo talento. (Dal 61’ Cajuste 6 - Taglia dentro il campo con maggiore fisicità, anche in verticale)

Politano 7 - La sblocca con l’aiuto di Serdar, scatta col giusto tempismo. Smarca Zielinski alla mezz’ora, quando ha campo aperto accelera seminando gli avversari. Arriva al tiro più volte, sempre ficcante. (Dal 60’ Elmas - Mantiene la posizione, è una mezz’oretta di allenamento in cui prova qualche numero)

Osimhen 7 - Ultime 36 ore sull’ottovolante, prova ad imitare Muriel col tacco per il 2-0 ma sbaglia il tocco, se la manda sul destro e poi in rete. Pressa il suo ex compagno Fonte tanto da fargli regalare un pallone, confeziona con Politano una bella azione al 58’. Liscia il possibile 3-0 al 65’, poi esce dopo aver condizionato la prova dei centrali avversari. (Dal 69’ Raspadori SV)

Kvaratskhelia 6 - Un brivido al 22’, trova due dribbling in venti metri. Cerca di liberare Natan sulla fascia e ci riesce nell’occasione del raddoppio, vuole arrivare al gol e al 73’ Matheus gli nega la gioia. Sbatte la testa alla ricerca di un gol che arriverà.

Mazzarri 6,5 - Si affida ai giocatori che, forse, gli danno più certezze. Sono gli stessi che al 4’ gigioneggiano con Pizzi e Bruma che arrivano al tiro, ma anche quelli che confezionano il vantaggio su rimessa laterale - e mettono la gara in discesa. La squadra mostra più equilibrio nel mantenere le distanze, al 28’ c’è una bell’azione corale come non si vedeva da un po’. Primo tiro in porta al 32’, è solo l’avvisaglia del raddoppio di fronte ad un avversario comunque di livello minore. Il Napoli dimostra molta più coralità, ed è l’aspetto più importante al di là della qualificazione agli ottavi di Champions League. Poi si può migliorare sulla cattiveria come nella chance di Anguissa, ma per una squadra che necessita di aumentare il minutaggio di efficienza in campo, l’ultima mezz’ora di allenamento agonistico l’avrà benedetta eccome. Il Napoli ritrova la vittoria al Maradona, ed è un piccolo tassello. Con il Cagliari sarà più probante.