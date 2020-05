“Il gol di Turone? Uno dei più grandi scandali nella storia del calcio”. Parola di Falcao. Nell’intervista rilasciata oggi al Corriere dello Sport, l’ex centrocampista della Roma torna sul contestatissimo episodio del gol annullato nella gara-scudetto contro la Juve del 1981:

“Dopo 39 anni nessuno mi ha spiegato di chi fosse il fuorigioco. Non era mio e non era di Turone, non mi do ancora pace”.