Zola: "Il Barcellona è favorito, il Napoli non regalerà nulla. Messi vorrà mostrare ai napoletani chi è..."

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del portale Goal.com. Ecco quanto dichiarato sulla sfida di domani sera tra Napoli e Barcellona.

"Il Barcellona è favorito, non c'è dubbio. Però è una partita aperta. Il Napoli nelle ultime settimane è migliorato: con Gattuso ha puntato sull'aspetto fisico e ora è una squadra difficile da battere. Il Barça dovrà disputare una grande doppia sfida per passare, il Napoli non le regalerà nulla. L'atmosfera del San Paolo sarà l'uomo in più? Penso di sì. Il San Paolo è incredibile, le partite sono una festa. I tifosi del Napoli sono unici".

"Credo che giocare dove Maradona ha fatto tante cose magiche gli darà maggiori motivazioni. Vorrà mostrare a Napoli chi è Messi. Un confronto tra i due? Difficile e ingiusto. I due appartengono a epoche diverse. Diego giocava a un altro livello rispetto agli altri e Messi, così come Cristiano Ronaldo, lo stanno facendo ora. Spero che Messi possa vincere un Mondiale come ha fatto Maradona: sarebbe una bella storia".