Zoff: "Col caldo d'estate ho vinto i Mondiali. No ad algoritmo e 5 cambi"

"Il caldo? Abbiamo giocato i Mondiali in Spagna, nel 1982, alle cinque del pomeriggio". La voce soffiata, intensa, il passato e l'esperienza di una vita coi guantoni e il mondo dipinto d'azzurro. Dino Zoff racconta per Tuttomercatoweb.com il suo punto di vista sul calcio italiano che riparte. Oggi, dopo una lunga attesa, dovuta allo stop per la pandemia, con Juventus-Milan di Coppa italia. "E' una buona cosa, le cose vanno bene dal punto di vista sanitario. E' giusto provare a riniziare".

E non è stato facile, anche per le discussioni interne al pallone.

"In qualche modo bisognava provare a finirlo, al netto di algoritmi, sperando non si arrivi a questo. Spero che il campionato vada avanti regolarmente".

Gli algoritmi: cosa ben distante dal suo calcio.

"Non dal mio calcio. Dallo sport in generale. Se iniziamo a parlare di calcio virtuale, è un paradosso. E' una complicazione pericolosa".

Come si riparte, di testa e gambe?

"Con entusiasmo, senza dubbio. Sulle gambe inizialmente non penso ci siano problemi. Certo, queste gare in tanto tempo, qualche problema potrebbero darlo, però allenatori e preparatori hanno conoscenza sufficiente per ovviare a questi problemi".

Si giocherà anche col caldo torrido d'agosto.

"Sì, ma è un problema relativo. I Mondiali si fanno nei mesi caldi, in Spagna nell'82 giocavano alle 17. Siamo diventati Campioni con quelle partite. E' un'anomalia di questo campionato ma siccome tutti sono alla stessa stregua, va accettato".

I cinque cambi la convincono?

"No. Almeno sul campo, dovremmo riprendere con le regole con cui si è iniziato. Al di là delle finestre dei cambi con cui si ripartirà, non sono d'accordo".



